Controles tijdens Pinksterweekend

Diest - In Schoonaerde is een 27-jarige Diestenaar uit het verkeer geplukt die onder invloed van drugs reed. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. In Valkhoeve legde een 55-jarige Diestenaar een positieve ademtest af Hij moest zijn voertuig zes uur aan de kant laten staan. Bij een ongeval op de Testeltsebaan legde een 21-jarige bestuurder een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs is drie uur ingehouden. De politie Demerdal controleerde een auto op een parking aan de Mannenberg. Daaruit bleek dat het voertuig niet ingeschreven was bij de Dienst voor het wegverkeer. De politie liet de wagen takelen op vermoeden van niet verzekering.