Diest - Dieven drongen afgelopen week-end via de achterdeur binnen in een huis aan de Korte Heide. Zij doorzochten de ganse woning en gingen met geld en uurwerken aan de haal. Er is ingebroken in een voetbalkantine aan de Hasseltsebaan. Nadat de daders er niet in slaagden de deur te forceren gooiden ze met een steen een ruit in om binnen te geraken. Uit de kassa hebben zij enkele sleutels gestolen. In de Baanhuisstraat in Schaffen drongen dieven via het dak binnen in een garage nadat zij er niet in geslaagd waren de toegangsdeuren open te krijgen. In de garage hebben zij een marktwagen opengebroken. Het is nog niet duidelijk wat er is ontvreemd.