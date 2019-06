Alken - In de Heiligenbornstraat in Alken hebben dieven een raam opengebroken. Het hele huis werd woensdagvoormiddag doorzocht. Het nadeel is nog niet bekend. Ook in de Hulzenstraat was er die ochtend een inbraak. Daar werd ook een raam geforceerd. Alle kamers zijn overhoop gehaald. De bewoners gaan nog na wat er allemaal weg is.