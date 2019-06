Hasselt / Kortessem - De 72-jarige P. Pauly uit Kortessem is zaterdag zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Koningin Astridlaan in Hasselt. De voetganger werd rond 16 uur aangereden door een wagen. De automobilist reed een stukje verder maar stopte daar meteen. Voor het slachtoffer werden een ambulance en een mugteam opgeroepen. De voetganger is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.