Bilzenaar voor tweede keer in vier maanden met drugs aan stuur

Hoeselt / Bilzen - Een 25-jarige bestuurder uit Bilzen is zaterdagmorgen rond 4.30 uur voor de tweede keer in vier maanden betrapt onder invloed van drugs. De man had marihuana en cocaïne gebruikt. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Hij had ook nog cocaïne op zak. De wagen van de druggebruiker trok de aandacht van de politie op de Tongersesteenweg in Hoeselt. De uitlaat van de wagen was bijzonder luidruchtig. De uitgebouwde auto bleek niet in orde met de tuningwetgeving. De bestuurder werd meegenomen naar het politiecommissariaat voor vingerafdrukken. De Bilzenaar zal voor de politierechtbank moeten verschijnen.