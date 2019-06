Drie bromfietsers zonder helm rijden onverzekerd

Genk - Tijdens het weekend heeft politie Carma drie bromfietsers zonder helm geverbaliseerd. Hun scooter was niet verzekerd en niet ingeschreven. De politie liet de bromfietsen takelen. Op de Trichterweg in Genk sprong een bromfiets in het oog doordat die geen kentekenplaat had. De scooter was niet ingeschreven en niet verzekerd. Het chassisnummer stond in het buitenland als geseind voor inbeslagname. De Genkenaar werd meegenomen naar het commissariaat voor de verdere afhandeling. Zaterdagnacht werden bromfietsen getakeld in de Kastanjelaan in Houthalen en in Sledderlo in Genk. Ze waren noch verzekerd noch ingeschreven en de bestuurders droegen geen helm. Ze zijn geverbaliseerd en ze zijn hun bromfiets kwijt.