Hasselt - In Hasselt zijn drie inbraken gepleegd. In de Oude Maasstraat werd het raam van een huis opengebroken. Er zou niets zijn gestolen. In de Kannaertsstraat werd een raam verbrijzeld. Het hele huis werd doorzocht maar het is niet duidelijk of er iets werd meegenomen. Tenslotte was er nog een inbraak in de Torenstraat. Daar is de deur opengebroken. Na het doorzoeken van het huis zou er niets zijn meegenomen.