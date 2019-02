Maasmechelen - De politie heeft donderdagavond twee winkeldieven betrapt in een winkel in de Zetellaan in Maasmechelen. De vrouwen van 49 en 19 jaar oud hadden er in meerdere winkels toegeslagen. Ze hadden de gestolen kleding en cosmetica nog op zak. Ze werden rond 17.30 uur opgepakt en voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. In hun wagen lag nog meer gestolen kleding. De vrouwen moeten later nog voor de rechtbank komen.