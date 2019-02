Drugsdealer ingerekend

Hasselt - Woensdag heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad een persoon opgepakt die verdacht werd van het verkopen van verdovende middelen. Woensdag kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad omstreeks 18.45 uur een melding binnen van verdachte gedragingen in de Hovenstraat in Hasselt. Ter plaatse aangekomen werden er een verdacht persoon en twee verdachte voertuigen aangetroffen. Hierop ging de ploeg over tot een fouille waarbij werd vastgesteld dat de verdachte in het bezit was van een som geld. De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde beide voertuigen. In één voertuig werd een som geld aangetroffen. Bij de controle van het andere voertuig, dat niet voorzien was van kentekenplaten, werd een dealershoeveelheid cannabis ontdekt. De 48-jarige verdachte werd voor verhoor mee ten burele genomen en moet zich verantwoorden voor de strafrechter.