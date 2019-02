Hasselt - De dierenpolitie van de politie Limburg Regio Hoofdstad heeft de voorbije drie weken meerdere verwaarloosde dieren in beslag genomen. Zo kregen de agenten melding van twee verwaarloosde honden. De dieren zijn overgebracht naar het dierenasiel in Genk. Een kerkuil is ook in beslag genomen. Die verblijft in het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.