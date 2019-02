Dilsen-Stokkem / Maaseik - De politie heeft de auto van een 19-jarige bestuurder laten takelen op de Rijksweg in Dilsen. De bestuurder kon geen verzekeringsdocument voorleggen. Donderdagmorgen rond 1 uur werd hij de vlot rijdende Mini Cooper naar de kant gehaald. De politie van de zone Maasland heeft samen met de Vlaamse Belastingdienst controles gehouden. Dinsdag controleerden ze of iedereen de verkeersbelasting had betaald. In totaal werd er voor meer dan 6.000 euro aan achterstallige bedragen geïnd. Bijkomend werd nog een voertuig getakeld omdat dit niet verzekerd was. Een onmiddellijke inning werd uitgeschreven voor de technische eisen van een voertuig. Van 206 personen werd een ademtest afgenomen. Niemand had te veel gedronken.