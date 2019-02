Gevreesde inbrekers aan deur blijken mannen die bij bar moesten zijn

Kinrooi - Donderdagmorgen hebben bewoners van de Venlosesteenweg in Kinrooi zich in paniek in de slaapkamer opgesloten omdat ze inbrekers vreesden aan hun deur. Er werd aangebeld om 3.45 uur ’s morgens. De bewoners alarmeerden de politie en lieten weten dat de vluchtauto van de ‘daders’ voor de deur stond. De agenten konden geen braaksporen vaststellen en bij verder onderzoek bleek dat de personen die hadden aangebeld even verderop een afspraak hadden bij de meisjes van plezier. Ze hadden zich van adres vergist.