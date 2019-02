Nachtelijke controles

Hoeselt - Tijdens nachteljike verkeerscontroles tussen 00.45 en 3.20 uur op woensdag heeft de politie drie bestuurders betrapt die onder invloed van alcohol reden. De controle was op de Bilzersteenweg in Hoeselt. Een beginnende bestuurder had ook te veel gedronken en moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren. Daarnaast waren er nog boetes van 58 euro voor fout parkeren in het centrum van Bilzen, 116 euro boete voor rijden zonder gordel en 350 euro boete voor technische defecten aan een Roemeense oplegger.