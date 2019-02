Flat onbewoonbaar door brand in keuken

Bree - Een huurflat in de Conenstraat in Bree is onbewoonbaar door een brand die woensdagmorgen in de keuken woedde. De bewoonster was niet meer thuis. Blijkbaar was een pot op het fornuis blijven staan. Buren zagen rook via het velux-raam ontsnappen. Bij aankomst van de brandweer bleek in de keuken brand te zijn. Keukenkastjes zijn daar vernield, maar het was vooral de rook die schade heeft aangericht in de volledige woning. De bewoonster huurde van een woonmaatschappij. Die heeft meteen een andere flat voorgesteld.