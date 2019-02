Bilzen - In Eigenbilzen in de Dorpsstraat heeft de politie dinsdag 34 overtreders geflitst. Ze reden in de bebouwde kom sneller dan toegelaten. Op een totaal van 300 gecontroleerden reed meer dan een op tien te snel. Ook op de Taunusweg in Bilzen zijn 59 snelheidsovertreders beboet, ondanks waarschuwingsborden.