e5 mode heropent vernieuwde winkels in Houthalen en Beringen: meer paskamers en kassa centraal in de winkels

Regio

e5 mode heropent in februari twee vernieuwde winkels in Houthalen en Beringen. e5 verving de volledige infrastructuur van de Limburgse winkels en moderniseerde ook hun look en feel.

Lees verder