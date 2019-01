Hechtel-Eksel - Een 31-jarige voetgangster uit Hechtel-Eksel is maandagmorgen rond 8 uur aangereden aan de rotonde in Hechtel-centrum, aan de Peerderbaan. Een auto verliet de rotonde en had de voetganger niet opgemerkt door het slechte weer. De vrouw raakte gewond aan knie en been.