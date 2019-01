Sushi-bezorger zonder valhelm beboet

Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie heeft bij verkeerscontroles een leerling-bestuurder geverbaliseerd omdat die met drie passagiers rondreed, onder wie één kind. Dat is niet toegestaan. De controles waren vrijdagavond tussen 18 uur en middernacht in Bilzen op de Maastrichterstraat, in Riemst op de Maastrichtersteenweg en in Hoeselt op de Bilzersteenweg. Tijdens die actie is ook een bestuurder naar de kant gehaald in Mopetringen. Die reed onder invloed van cocaïne. Zijn rijbewijs was al sinds 2017 vervallen. Zijn voertuig werd getakeld opdat hij er niet meer mee kan rijden. Een sushi-bezorger uit Maastricht is beboet met 58 euro omdat hij zonder valhelm reed. Van de 346 alcoholtesten was er één positief.