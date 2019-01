Hoeselt / Bilzen / Riemst - hoeselt/riemst/bilzen De politie heeft zondag controles gehouden in de Nederstraat in Hoeselt, de Burgemeester Marresbaan in Riemst en in Bilzen in de Waterstraat, Zangerheide en Hasseltsebaan. Van de bijna 1.000 wagens die passeerden, reden er 66 te snel. Drie buitenlanders werden staande gehouden en moesten hun boete meteen betalen. In Munsterbilzen in de bebouwde kom reed een bestuurder 73 km/u waar 50 mag. In Bilzen in de Hasseltsestraat werd 115 km/u gereden, terwijl maximaal 70 is toegestaan. De politie stelde ook nog 16 parkeerovertredingen vast.