Diest - Op de Citadellaan in Diest plukte de politie Demerdal zondagavond een 40-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem uit het verkeer die zowel onder invloed van alcohol als van drugs reed. Haar rijbewijs is in opdracht van het Leuvense parket onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De agenten betrapten zondag ook een 55-jarige vrouw die geen verzekeringsbewijs voor haar auto kon voorleggen. Haar wagen is in beslag genomen. (tb)