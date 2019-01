Maasmechelen - In een huis in de Ridderstraat in Maasmechelen is vorig weekend ingebroken. De daders forceerden het raam aan de achterzijde. De buit is niet bekendgemaakt. Maandagmorgen is een diefstal gemeld op een werf in de Noordstraat. Daar zijn werkmaterialen gestolen. In de gemeenschappelijke garage onder een pand is ingebroken in drie private kelders. Het flatgebouw ligt op de Rijksweg. De daders stalen er werktuigen.