Maaseik - De politie is zaterdagavond rond 23.30 uur opgeroepen voor bijstand in een Thais massagesalon in de Spilstraat in Maaseik. Een ambulance was opgeroepen voor een agressieve man in een slaapkamer. De 41-jarige man kon niet worden gewekt en als hij toch even wakker werd, schreeuwde hij om daarna weer in een diepe slaap te vallen. De man was vermoedelijk onder invloed. De politie heeft de man laten vastgespen op de draagberrie en uit veiligheidsoverwegingen geboeid tot in het ziekenhuis.