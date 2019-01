Lommel - In de Bokkerijdersweg in Lommel is ingebroken in een huis. De bewoners kwamen zaterdagavond rond 21 uur thuis van een feestje en alle kasten stonden open. Nagegaan wordt wat er werd gestolen. Bij de buren werd rond 21.30 uur een inbraak gemeld. Daar drongen de daders binnen tot in de dressing.