Houthalen-Helchteren - In de Meester Verdonckstraat in Houthalen is vrijdagavond een Porsche gestolen. Die stond op de oprit voor het huis. In de Vogelkersstraat in Houthalen-Oost is een fiets gestolen uit de garage van een flatgebouw. Zondagvoormiddag is ingebroken een huis in de Europarklaan in Houthalen. Daar zijn cash en juwelen gestolen.