Kinrooi / Maaseik - Een 44-jarige vrouw uit Kinrooi is vrijdagavond even voor middernacht gewond geraakt bij een ongeval in de Neeroetersesteenweg. Zaterdagmorgen rond 4.45 uur is een 16-jarige fietser uit Maaseik gewond geraakt. Hij werd op de Weertersteenweg aangereden.