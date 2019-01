Hasselt - Fietser Philippe B. (53) uit Hasselt is vrijdag rond 15.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Herkenrodesingel in Hasselt. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De 37-jarige Caroline T. uit Hasselt is vrijdag rond 18 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Genkerbaan in Zonhoven. De vrouw was te voet.