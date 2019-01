Hasselaar is rijbewijs kwijt

Diest / Hasselt - Op de Turnhoutsebaan in Diest is zaterdagochtend rond 4 uur een 42-jarige man uit Hasselt betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. In opdracht van het parket van Leuven trok de politie Demerdal het rijbewijs van de man onmiddellijk in voor vijftien dagen. Een paar uur eerder plukte de politie op de Hasseltsebaan een 45-jarige Diestenaar uit het verkeer. Hij had niet alleen te veel gedronken maar zijn auto bleek ook niet verzekerd en de man kon ook geen geldig keuringsbewijs voor zijn voertuig voorleggen. De wagen is in beslag genomen. Hij krijgt zijn voertuig maar terug als hij over een geldig verzekeringsbewijs beschikt. Later mag hij het ook nog aan de politierechter gaan uitleggen. Op de Grote Markt werd een 22-jarige dronken Diestenaar staande gehouden. Zijn rijbewijs is voor vijftien dagen ingetrokken. (tb)