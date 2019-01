Bijna 20 procent te snel ondanks slecht weer

Heusden-Zolder - Op donderdag heeft de politie een snelheidscontrole gehouden in Heusden-Zolder. Agenten controleerden in totaal 1781 bestuurders op hun snelheid, op 6 verschillende locaties. Er werden 3 locaties uitgekozen met bijna dagelijkse meldingen en 3 locaties waarover minder geklaagd wordt. In totaal werden 348 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Een snelheidsduivel op de Vogelsancklaan reed 163 km/u. Bij de 8 vrachtwagens die werden gecontroleerd op de Kanaalweg waren er 5 in overtreding.