Maasmechelen - In Boorsem in de Opdekampstraat is donderdagmorgen rond 1.45 uur een achterbouw uitgebrand. De werkplaats achter het huis is volledig vernield. In de achterbouw stond een elektrisch vuurtje. Onderzocht wordt of dit mee aan de basis ligt van de brand. In de achterbouw stond vooral werkmateriaal.