Politie vat twee jonge vrouwen bij inbraak

Tongeren - De politie van Tongeren heeft woensdag twee jonge vrouwen ingerekend bij een inbraak in de Baversstraat. De dievegges hadden de buit nog op zak. Ze hadden juwelen gestolen. De stad wordt de laatste tijd erg geplaagd door inbraken. De jonge zigeunervrouwen beweren dat ze minderjarig zijn. De verdachten staan bekend om inbraken. De politie is bezig met het onderzoek. Een dag eerder werd nog een inbraak vastgesteld in de Sint-Truidersteenweg. Daar werd de achterdeur opengebroken. Op de bovenverdieping braken de inbrekers een kluisje uit een kast. In de kluis staken juwelen. Bij de buren was er een inbraakpoging.