Brandjes door vuurpijlen

Hasselt / Maasmechelen / Bree - Tijdens oudejaarsnacht zijn meerdere brandjes uitgebroken door verdwaalde vuupijlen. In de Kruindersweg in Maasmechelen belandde een vuurpijl rond halfeen in de dakgoot. De smeulende pijl kwam ongelukkig terecht waardoor het dakgebinte vuur vatte. De brandweer heeft zowat 2 vierkante meter dak moeten afbreken om het vuur te doven. Op de middenberg aan het kruispunt van de Verwilghenlaan en de Rijksweg stond een brandende vuurwerkdoos. De brandweer werd rond 1.15 uur opgeroepen voor de bluswerken. Ook aan de Carrefour in de Sportlaan in Bree is de brandweer zo’n vuurwerkdoos moeten gaan blussen. Dat was rond 3 uur ’s morgens. In Hasselt is een composthoop in brand gevlogen, mogelijk door een verdwaalde vuurpijl. Dat was in het veld aan de Damerstraat.