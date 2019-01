Zwalpende bromfietser en fietser ter ontnuchtering opgesloten

Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie van de zone Bilzen/Hoeselt/Riemst heeft tijdens oudejaarsnacht alcoholcontrole gehouden in de drie gemeenten. Tijdens de BOB-campagne op de Alden Biesensingel in Bilzen is een Frans voertuig onderschept. De bestuurder had bijna 1 promille alcohol in het bloed. Hij moest 420 euro boete betalen en zijn rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden. Zijn passagier had marihuana op zak. In Riemst heeft de politie een zwalpende bromfietser van de Visésteenweg geplukt. Die had 1,7 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd ingehouden en de bromfietser werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. Ook een dronken fietser die in het centrum van Bilzen werd opgemerkt, mocht zijn roes uitslapen in de politiecel. In Hoeselt zijn op de Tongersesteenweg en op de Bilzersteenweg pv’s opgesteld voor dronken sturen. De ene had 0,8 promille, de ander 1,5 promille. Tijdens de controles zijn ook nog drie personen betrapt met cocaïne. Drie andere bestuurders reden onder invloed van drugs: marihuana en amfetamines. Een wagen zonder verzekering werd getakeld. (maw)