Leopoldsburg - In Leopoldsburg zijn zondagavond meerdere inbraken gepleegd. In de Tunnelstraat drongen dieven binnen via een raam. Bij de buren werd een raam ingeslagen. Daar zijn ze via het slaapkamerraam naar binnen gegaan. De daders sloegen ook toe in de Asdonckstraat en de Kruisstraat. De buit van de diefstallen is niet bekend.