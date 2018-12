Weinig BOB-bestuurders betrapt op alcohol

Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie heeft vorig weekend verkeerscontroles gehouden in het kader van de BOB-campagne. Op de Maastrichtersteenweg in Riemst hadden slechts twee van de 168 gecontroleerden te veel gedronken. Op de Taunusweg in Bilzen waren alle alcoholtests negatief. In de Beverststraat had één van de 131 gecontroleerden een glas te veel op. In Hoeselt zijn op de Tongersesteenweg twee bestuurders betrapt op dronken stusren, op een totaal van 61. Tijdens de controles is een auto getakeld omdat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Twee boetes zijn opgelegd het niet dragen van de veiligheidsgordel. Tijdens de actie waren er ook snelheidsmetingen. Van de bijna 600 passaten reden er 84 te snel. De controles gebeurden onder meer in de Beverststraat in Bilzen en de Tongersesteenweg in Hoeselt. Daar werden topsnelheden gehaald van 84 km/u in zone 50 en 166 km/u in zone 70.