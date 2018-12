Opnieuw reeks inbraken in Hasselt

Hasselt - Hasselt wordt opnieuw geteisterd door inbrekers. Tijdens het kerstweekend waren er veel inbraken in huizen en afgelopen weekend probeerden dieven opnieuw hun slag te slaan op zeven plaatsen. In Rapertingen in de Overmerelaan werd het raam van een huis ingeslagen. De daders werden opgeschrikt en sloegen zonder buit op de vlucht. In de Mombeekdreef, even verderop, raakten dieven binnen via een raam. Daar stalen ze juwelen. Nog in de buurt in de Herkerstraat werd een keukenraam ingeslagen. bij de buren drongen ze ook binnen via een raam. In de Kasteellaan raakten de daders binnen via een zijdeur. via de achterdeur zijn inbrekers in twee huizen binnengedrongen in de Sepulkrijnenlaan. De daders waren actief in de buurt van de snelweg E313, vlakbij afrit Hasselt-Oost.