Dilsen-Stokkem - Op Bonekamp in Dilsen zijn enkele jongeren betrapt met knalvuurwerk. Er waren klachten binnengekomen. De jongeren deden vrijwillige afstand van hun vuurwerk. In de Kantonsweg werden donderdag enkele jongeren betrapt die bommetjes afstaken. Bij aankomst van de politie liepen ze weg. Ze worden nog opgespoord. Een 27-jarige bestuurder uit Dilsen-Stokkem is zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een aanrijding op Daalderdijk. De bestuurder ging uit de bocht en belandde in een voortuin. Hij had te veel gedronken, zo bleek uit de ademtest.