Hamont-Achel - In Bien in Achel is donderdag een inbraak vastgesteld in een huis. De daders pleegden braak op een raam aan de zijkant maar dat kregen ze niet open. Ze drongen binnen via het schuifraam aan de achterzijde. Meerdere iPads en een laptop zijn gestolen. In Hamont in de Steenstraat werd een inbraak gemeld op donderdagavond rond 20.30 uur. Via de achterdeur werd ingebroken. De dieven zijn weg met een gsm, 1.000 euro en een kettingzaag van het merk Stihl.