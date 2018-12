Diest - Aan de Halensebaan zijn dieven op het plat dak van een woning geklommen. Daar braken ze een raam open. Zij doorzochten het pand en gingen er aan de haal met kleding en juwelen. In het Sparrenhof is ook ingebroken in een huis maar daar is er volgens de eerste vaststellingen echter geen buit. De politie Demerdal kreeg ook melding van een inbraakpoging in de Broekstraat. (tb)