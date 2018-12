Maasmechelen - Op de dag voor Kerstmis is een auto gestolen op de oprit van een huis in de Schabbertenstraat in Eisden. Het ging om een Opel Insignia. De diefstal raakte pas gisteren bekend. Op kerstdag is ingebroken in een appartement in de Koninginnelaan in Maasmechelen. Daar werden geld en juwelen gestolen. De hele flat lag overhoop.