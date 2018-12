BOB-actie: geen alcohol wel druggebruik

Hoeselt / Bilzen / Riemst - In de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst zijn er bijna elke nacht BOB-controles op alcohol en drugs. In de nacht van woensdag op donderdag had niemand te veel gedronken, ook de voorbije nachten werden er geen dronken bestuurders betrapt. Wel twee van de twaalf gecontroleerde bestuurders reden onder invloed van drugs. Op Eikaart had de bestuurder een erg vlotte rijstijl. Hij bleek marihuana te hebben gerookt. Ook de andere bestuurder rookte een joint. Zo bleek uit de controle in LInnerbocht. Een bestuurder die de politie met een snelheid van 150 km/u had ingehaald op de E313 kreeg een boete van 116 euro. Donderdagmorgen rond 5 uur kreeg de politei al een telefoontje van bewoners in de Mopertingenstraat. Daar liep een man rond die vloeibare drugs bij had. Hij was zelf ook onder invloed