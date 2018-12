Hamont-Achel - In de Thomas Watsonlaan in Achel is aan de vooravond van Kerstmis ingebroken. De daders drongen binnen via een keukenraam. Ze haalden de hele flat overhoop. De buit is niet bekend. Ook in de Kerkebosstraat werd ingebroken. De bewoners stelden dit op kerstavond vast. Nog een inbraak die avond was er in de Altaarhoeve. Een vierde inbraak is vastgesteld in de Vloedstraat. Die vreselijke vaststelling deden de bewoners toen ze op kerstnacht rond 2 uur thuiskwamen.