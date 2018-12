Reeks inbraken

Hasselt - Inbrekers hebben hard toegeslagen op kerstavond. In de Willekensmolenstraat forceerden ze een raam aan de zijkant. Er werd niets gestolen. Op de Universiteitslaan werd de deur van een gebouw gekraakt. Ook daar was er geen nadeel. In de Koningin Astridlaan raakten de daders niet binnen via de voordeur. Ze kregen het slot niet open. Op de Luikersteenweg raakten ze wel binnen via een raam. Het nadeel is nog niet doorgegeven. Een inbraak in de Bosveldstraat gebeurde door een raam in te slaan. En dan was er nog een inbraak in een huis op de Dilsterstseenweg. Ook op die plaats moet het nadeel nog doorgegeven worden aan de politie. Bij een inbraak in de Frans Tempelstraat zouden de daders niets hebben meegenomen. Het ging om een flat die werd doorzocht na het forceren van het cilinderslot.