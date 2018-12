Lommel - Op kerstavond is een inbraakpoging vastgesteld in een huis in de Driehoek in Lommel. In de Torenstraat werd tijdens kerstnacht en slaapkamerraam geforceerd. Het hele huis werd doorzocht. Een laptop werd meegenomen. In de Hensendriesweg bleef het bij een inbraakpoging. Daar werd enkel een raam beschadigd.