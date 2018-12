Diefstallen

Beringen - Uit een garage in de Koolmijnlaan in Beringen is zondagavond een afgesloten bromfiets gestolen. In de Motstraat in Beringen is zondagavond een inbraak vastgesteld. De bewoner was al slapen en hoorde rond 21 uur lawaai in huis. Toen de inbrekers merkten dat er iemand in huis was, zijn ze zonder buit gevlucht. Ze waren binnengedrongen door een gaatje te boren in het pvc-raam van de slaapkamer, een andere kamer dan die van de slapende bewoner. Bij een inbraak in de Veldstraat werd niets gestolen. Daar werd braak vastgesteld aan raam en voordeur. Maandag is een diefstal op een werf gemeld in de Bredonkstraat in Koersel. Zeven verlengkabels en een voedingskabel van een machine werden gestolen.