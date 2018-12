Bijna 1 op 5 te snel

Beringen / Ham / Tessenderlo - De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft vorig weekend 105 bestuurders geflitst. Ze reden sneller dan toegelaten in de Lummenseweg, Nieuwendijk, Bredonkstraat en de Koerselsesteenweg in Beringen, en in Tessenderlo in de Industrieweg en in Ham in de Heppensesteenweg en de Stationstraat. In totaal werden daar tijdens de nachturen 563 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Zes overtreders overschreden de toegelaten 70 km/u met meer dan 30 km/u. De politie schreef ook 6 pv’s uit voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, en nog vier pv’s voor rijden zonder keuring of inschrijvingsbewijs.