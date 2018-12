Herk-de-Stad - In de Luikersteenweg is maandagavond een diefstal vastgesteld in een caravan. Die bleek niet afgesloten. Er werd geld gestolen. In de Katoenstraat is een zware koperdiefstal gepleegd bij een bedrijf. borgloon In een gebouw in de Schoolstraat in Borgloon is dinsdagmorgen ingebroken. Een som geld werd gestolen. Herk-de-stad In een schuur in de Bampsstraat is dinsdag rond 2.45 uur in de ochtend ingebroken. De daders werden betrapt en sloegen zonder buit op de vlucht. Maandagavond werd in de Stevoortweg het raam van een huis opengebroken. Er leek niets verdwenen.