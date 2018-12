Dilsen-Stokkem - In een tuinhuis in de Windelsteenstraat in Dilsen is maandagmorgen een Russisch koppel gearresteerd. Dat had de nacht doorgebracht in dat tuinhuis. Er werden spuiten gevonden, mogelijk voor het injecteren van drugs, en ze hadden er hun behoeften gedaan. Het koppel verbleef illegeaal in ons land. Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd.