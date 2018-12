Bilzen - In een huis in de Maastrichterstraat is zondagavond ingebroken. De dieven stalen een portefeuille en gingen lopen. De inbraak gebeurde even voor tien uur ’s avonds. In de Langstraat werd die avond het hele huis doorzocht. Een raam was opengebroken. Op het eerste zicht was er niets weg. In de Kleyaardstraat raakten dieven niet binnen in een huis.