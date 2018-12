Riemst - Bij een bedrijf in de Reeckstraat hebben inbrekers geld gestolen. De diefstal werd maandagmorgen rond 7 uur vastgesteld. In Boostveld was er ook een diefstal bij een bedrijf. Daar werd ingebroken in een voertuig. Een portefeuille werd gestolen. Nog op de Bilzersteenweg in Riemst bleef het bij een inbraakpoging.