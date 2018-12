Brandje in verwarmingssysteem kapsalon

Bocholt - Zaterdagmorgen rond 8 uur is brand uitgebroken in de motor van het verwarmingssysteem bij kapsalon Mimi in de Oude Kerkstraat in Bocholt. De kapster rook een brandgeur en zag rook in haar zaak hangen. “Plots viel ook de elektriciteit uit en onze rookmelders gingen af. We hadden geen idee waar er brand was”, vertelt kapster Mimi. De brandweer van Bree snelde toe. “Met een warmtebeeldcamera zijn we op zoek gegaan naar de brandhaard. Die werd gevonden in de motor van het luchtverwarmingssysteem”, verduidelijkt Koen Maes van brandweer Bree. De zaak werd verlucht. De schade bleef beperkt tot wat lichte rookschade. Een van de klanten haar kappersbeurt is uitgesteld maar de rest van cliënteel is zaterdag gewoon gekapt. (maw)